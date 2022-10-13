Московский эксперт считает срок реконструкции оренбургской набережной ненормальным

Реконструкция набережной реки Урал в Оренбурге имеет три основные проблемы – затяжной пятилетний срок, высокая стоимость работ, которая уже перевалила за 850 миллионов рублей, а также нарушенный контакт между подрядчиками и заказчиками работ.