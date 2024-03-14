Великий пост 2024 года: как правильно соблюдать и чего следует избегать Елена ГалицкаяС началом Великого поста 2024 года православные христиане начинают задумываться о том, как правильно соблюдать это время, отдавая дань памяти подвигу Иисуса Христа.