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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сафонов вернулся в Москву после матча с Беларусью. Переходящему в «ПСЖ» вратарю запрещен выезд из России

Сборная России ранее прилетела в аэропорт Шереметьево из Минска, где 7 июня одержала победу в товарищеском матче над Беларусью (4:0).

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