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Вечерний Новосибирск

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Эксперт Константин Ершов призвал новосибирцев перейти на зимнюю резину

Эксперт Константин Ершов призвал новосибирцев перейти на зимнюю резину

Технический специалист компании ROSSKO Константин Ершов рекомендует ориентироваться не на календарь, а на фактическую погоду и прогноз.

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