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СК выехал с проверкой в один из округов Курганской области: куда и по какой причине

По поручению руководителя курганского следственного управления СК России в Юргамышском муниципальном округе началась доследственная проверка.

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