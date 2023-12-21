Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Сильнейшая мотивация!

Сильнейшая мотивация!

Вы когда-нибудь задумывались о том, на что мы тратим свою жизнь? Может быть, стоит пересмотреть свои взгляды и изменить ее к лучшему? Наша судьба только в наших руках! Не нужно бояться перемен, ведь все, что ни делается, делается к лучшему! Источник The post Сильнейшая мотивация! first appeared on Сторифокс.

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