Полис для лохов: как мигранты превратили скорую помощь в бесплатное такси с врачом

Точка зрения Автор: В. Панченко Система здравоохранения в России держится на двух столпах: терпении врачей и деньгах налогоплательщиков.
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