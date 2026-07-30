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Медвежий угол

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Полис для лохов: как мигранты превратили скорую помощь в бесплатное такси с врачом

Полис для лохов: как мигранты превратили скорую помощь в бесплатное такси с врачом

Точка зрения Автор: В. Панченко Система здравоохранения в России держится на двух столпах: терпении врачей и деньгах налогоплательщиков.

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Комментарии
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Александр
Обычная дежурная брехня от В.Панченко. И,естественно,никаких фактов.
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1 м.
Геннадий Сытник
Факты были два года назад.
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1 м.
ЮС
Юдкевич Сергей
И к Белому дому в приемную Хуснуллину.
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1 м.