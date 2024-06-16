Обвиняемые захватили заложников в ростовском СИЗО

Захватившие заложников осуждены по статье о теракте.Pr Scr yandex.ru/maps--> Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников учреждения, сообщает пресс-служба ФСИН России.
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