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Обвиняемые захватили заложников в ростовском СИЗО

Обвиняемые захватили заложников в ростовском СИЗО

Захватившие заложников осуждены по статье о теракте.Pr Scr yandex.ru/maps--> Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников учреждения, сообщает пресс-служба ФСИН России.

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