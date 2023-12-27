На станции метро «Савеловская» в Бутырском поставили ящик для писем Деду Морозу

В преддверии Нового года в Московском метрополитене установили почтовые ящики, благодаря которым пассажиры, не выходя из метро, могут бесплатно отправить тематические открытки с поздравлениями своим близким или написать письмо Деду Морозу в Великий Устюг.
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