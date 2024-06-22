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Нико Уильямс: «Винисиус многое пережил. Он прошел путь от мема до отличного игрока»

Нико Уильямс: «Винисиус многое пережил. Он прошел путь от мема до отличного игрока»

Вингер «Атлетика» и сборной Испании оценил шансы бразильского игрока «Реала» на получение «Золотого мяча» и высказался об оскорблениях в его адрес.

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