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На войну в Украине Москва надеется завербовать бригаду сербов. Пока получается плохо

Автор фото, Andrej Cukic/EPA О статье Автор, Илья Барабанов, Йована Георгиевски Должность, Би-би-си 15 сентября Владимир Путин заявил, что Россия не будет вербовать иностранных наемников в свою армию и не нуждается в «людях со стороны».

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