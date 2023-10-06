На войну в Украине Москва надеется завербовать бригаду сербов. Пока получается плохо

Автор фото, Andrej Cukic/EPA О статье Автор, Илья Барабанов, Йована Георгиевски Должность, Би-би-си 15 сентября Владимир Путин заявил, что Россия не будет вербовать иностранных наемников в свою армию и не нуждается в «людях со стороны».