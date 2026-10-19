Депутат Госдумы Анжелика Глазкова внесла законопроект о возвращении Санкт-Петербургу и Волгограду названий Ленинград и Сталинград, которые они носили, когда были удостоены звания «Город-герой» за массовый героизм и мужество жителей в защите Родины в период Великой Отечественной войны.