Новости, события, факты

144 308 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Евдокимов
    Жечь шайтанов! Живьём! Гореть им в аду!«Забрали целую бр...
  • виталий панов
    А куда она смотрела восемь лет,когда её "братский народ"бомбил и убивал русских на Донбассе? А теперь когда этих банд...Вера Брежнева рас...
  • Седова Ольга
    Мы выполняем все по контракту,чтоб не было потом сказок что мы замарозили "бедных" евролжецовГенпрокуратура РФ...

Игры в демократию кончились!

Игры в демократию кончились!

Беспрецедентные санкции против России позволят вернуть смертную казнь Дмитрий Родионов  На фото: заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, президент России Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу (слева направо) (Фото: Dai Tianfang/Xinhua/Global Look Press) Приостановка членства России в Совете Европы и ПАСЕ — «хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх