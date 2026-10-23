Торговая сеть Metro в России перечислила 1 млрд рублей фонду «Народный фронт. Всё для Победы!» на закупку техники для российских военных.
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