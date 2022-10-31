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WarGonzo: На Украине наблюдаются самые мощные сбои за всю историю спецоперации

WarGonzo: На Украине наблюдаются самые мощные сбои за всю историю спецоперации

Россия продолжает наносить удары по критической инфраструктуреВ телеграм-канале WarGonzo сообщается, что после сегодняшних (понедельник, 31 октября) ”прилётов“ на Украине зафиксированы самые мощные, по оценкам экспертов, энергетические сбои.

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