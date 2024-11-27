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Власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала

Власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала

Власти Германии приняли решение закрыть немецкое бюро Первого канала, сотрудникам корпункта в Берлине — корреспонденту Ивану Благому и оператору Дмитрию Волкову — предписано уехать из страны, сообщили на телеканале.

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