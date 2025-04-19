Благодатный огонь прибыл в Москву и отправлен в храм Христа Спасителя

В аэропорт «Внуково-3» делегацией Фонда Андрея Первозванного (ФАП) доставлен Благодатный огонь из Иерусалима, откуда он был направлен на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, сообщает 19 апреля РИА Новости.
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