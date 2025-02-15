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Москва открыла собственную ремонтную базу для пожарно-спасательных вертолетов

Москва открыла собственную ремонтную базу для пожарно-спасательных вертолетов

Пожарно-спасательные вертолеты Москвы больше не отправляют на ремонт в Ульяновск или Башкирию. Открытие собственного цеха на базе столичного авиацентра сократило стоимость и сроки работ в два раза, рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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