Москва открыла собственную ремонтную базу для пожарно-спасательных вертолетов

Пожарно-спасательные вертолеты Москвы больше не отправляют на ремонт в Ульяновск или Башкирию. Открытие собственного цеха на базе столичного авиацентра сократило стоимость и сроки работ в два раза, рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.