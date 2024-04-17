Китай выдвинул требования Израилю: Как не допустить глобальной войны на Ближнем Востоке

Китай выдвинул требования Израилю, которые подходят всего под одно условие. Это верный способ, как не допустить глобальной войны на Ближнем Востоке, ведь именно из-за этого всё началось - 14 стран оказались солидарны в своём порыве.
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