Ростов-на-Дону стал самым привлекательным городом для начинающих айтишников

В третьем квартале 2024 года Ростов-на-Дону и Самара стали наиболее привлекательными городами для начинающих свою карьеру в IT и телекоме, предлагая самые высокие в России зарплаты для новых сотрудников в этой сфере.
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