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Царьград

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Лариса Долина оформила новую элитную квартиру за 250 миллионов на дочь

Лариса Долина оформила новую элитную квартиру за 250 миллионов на дочь

Певица Лариса Долина купила премиальную квартиру за 250 миллионов рублей и оформила ее на свою дочь – подробности.

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