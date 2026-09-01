Лариса Долина оформила новую элитную квартиру за 250 миллионов на дочь

Певица Лариса Долина купила премиальную квартиру за 250 миллионов рублей и оформила ее на свою дочь – подробности.
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