В Тверской области автоинспекторы провели акцию «Засветись! Стань заметней!

Сотрудники ГИБДД МО МВД России «Кимрский» проведена акция «Засветись! Стань заметней на дороге!», в которой приняли участие воспитанники детского сада № 19 города Кимры.
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