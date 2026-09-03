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Царьград

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Роскошь в подарок за учёбу: на парковке МГУ заметили Bentley, Lamborghini и Mercedes G-Class

Роскошь в подарок за учёбу: на парковке МГУ заметили Bentley, Lamborghini и Mercedes G-Class

Студенты МГУ приехали на учебу на люксовых авто.На студенческой парковке Московского государственного университета на Воробьёвых горах были замечены автомобили премиум-класса — Bentley Bentayga, Lamborghini Urus и Mercedes-Benz G-Class.

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