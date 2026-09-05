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Царьград

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SNN: США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру в Персидском заливе

SNN: США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру в Персидском заливе

Иранский танкер у острова Харк стал целью ракетной атаки США, сообщает SNN. Иранские агентства фиксируют взрывы, но связь с атакой не подтверждена.

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