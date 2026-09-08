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Ивановские новости

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Жителю Ивановской области вернули 33 тысячи рублей переплаты за вывоз ТКО

Жителю Ивановской области вернули 33 тысячи рублей переплаты за вывоз ТКО

После вмешательства прокуратуры мужчине, участвующему в специальной военной операции, вернули переплату за вывоз мусора в размере более 33 тысяч рублей.

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