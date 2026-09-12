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Экс-министр образования Украины заявила о провале базовых навыков у детей

Экс-министр образования Украины заявила о провале базовых навыков у детей

Бывший министр образования Украины, проректор по научно-педагогической работе Харьковского национального университета имени Каразина Лилия Гриневич заявила, что почти половина украинских подростков в возрасте 15 лет не владеет базовым уровнем читательской и математической грамотности .

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