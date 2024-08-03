Погода в Москве и Московской области: в выходные дни переменная облачность и дожди

В выходные дни жители столичного региона столкнутся с переменчивыми погодными условиями. В субботу, 3 августа, обещают переменную облачность, местами пройдут кратковременные дожди, а воздух прогреется до 24 градусов Тепла.
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