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Царьград

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Кубань запускает школьную олимпиаду: 420 тысяч участников

Кубань запускает школьную олимпиаду: 420 тысяч участников

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников откроется в Краснодарском крае 14 сентября. В пресс-службе администрации региона уточнили, что соревнования традиционно охватывают 24 учебные дисциплины.

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