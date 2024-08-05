В Смоленске прокуратура проверила работу жилищно-коммунальной сферы

Сотрудники ведомства поделились подробной статистикой. Особое внимание органы прокуратуры уделяют вопросам состояния коммунальной инфраструктуры и получения гражданами жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества.
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