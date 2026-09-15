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«Мы стали мостиком между двумя мирами»: директор СКАН — о ярмарке в Красноярске и региональном арт-рынке

«Мы стали мостиком между двумя мирами»: директор СКАН — о ярмарке в Красноярске и региональном арт-рынке

Лилиана Маррэ возглавляет центр развития современного искусства СКАН в Красноярске. В интервью она рассказывает, как региональная художественная сцена перестает быть периферией, зачем московские и петербургские галереи едут в Сибирь С 1 по 4 октября в Красноярске пройдет третий выпуск ярмарки современного искусства СКАН.

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