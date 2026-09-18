Say Agency получил второй иск из-за отмены концертов Канье Уэста

На организатора российских концертов Канье Уэста, Say Agency, подан второй иск из-за отказа вернуть деньги за билеты на выступление рэпера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Прокуратура намер...
- Путин проведет вс...
- ВД Новосибирский биз...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым