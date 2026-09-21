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В Северодвинске ранее лишенного прав мужчину осудили за пьяную езду на электросамокате

В Северодвинске ранее лишенного прав мужчину осудили за пьяную езду на электросамокате

Мужчина, ранее лишенный прав за пьяное вождение, повторно сел за руль — на этот раз электросамоката — в состоянии опьянения, признал вину и раскаялся в суде.

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