Юрий Селиванов: «Вундервафля» для парадной фотосессии

Новейшим украинским корветам не суждено сделать Украину владычицей морей Источник фото: соцсети В так называемых «социальных сетях», в том числе и в самых, что ни на есть, «патриотических» раздувается тема очередного украинского «чуда-оружия».
Новейшим украинским корветам не суждено сделать Украину владычицей морей Источник фото: соцсети В так называемых «социальных сетях», в том числе и в самых, что ни на есть, «патриотических» раздувается тема очередного украинского «чуда-оружия».
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