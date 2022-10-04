Заноза

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Юрий Селиванов: «Вундервафля» для парадной фотосессии

Юрий Селиванов: «Вундервафля» для парадной фотосессии

Новейшим украинским корветам не суждено сделать Украину владычицей морей Источник фото: соцсети В так называемых «социальных сетях», в том числе и в самых, что ни на есть, «патриотических» раздувается тема очередного украинского «чуда-оружия».

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