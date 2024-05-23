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Китай

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Заявления об "избыточных производственных мощностях" в китайском секторе новых источников энергии являются протекционизмом в чистом виде -- МИД КНР

Пекин, 22 мая /Синьхуа/ -- Заявления США об "избыточных производственных мощностях" в отрасли новых источников энергии Китая полностью противоречат фактам и законам экономики и представляют собой протекционизм в чистом виде.

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