Заявления об "избыточных производственных мощностях" в китайском секторе новых источников энергии являются протекционизмом в чистом виде -- МИД КНР

Пекин, 22 мая /Синьхуа/ -- Заявления США об "избыточных производственных мощностях" в отрасли новых источников энергии Китая полностью противоречат фактам и законам экономики и представляют собой протекционизм в чистом виде.
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