Готовим вкусности и полезности из тыквы

Богатая витаминами и микроэлементами тыква отлично подходит для цукатов. Нежные, ароматные в меру упругие сладости можно использовать не только как отдельное лакомство, но и для украшения тортов и прочей выпечки.
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