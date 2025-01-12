Россия ратифицировала соглашение с Абхазией о двойном гражданстве

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Москвой и Сухумом о двойном гражданстве, по которому россияне смогут приобретать гражданство Абхазии без отказа от гражданства РФ и наоборот.
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