В Екатеринбург с неофициальным визитом прибыл посол Польши Краевский

а к кому он прибыл ? зачем ? они же у себя запретили передвигаться по стране русским ? так к кому он прибыл ?

Александр Лагуткин

Прибыл он к нашим национал-предателям, коих в руководстве этого русского города предостаточно. Туда и из американского посольства как на работу ездят, чтобы "правильное" направление мыслям руководства придать. . Поэтому и в вузах города молодежь травят либероидной отравой. Похоже мечта предателей об "Уральской республике" никуда не делась.