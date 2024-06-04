В Екатеринбург в понедельник, 3 июня, прилетел посол Польши в России Кшиштоф Краевский. Об этом сообщает URA.
В Екатеринбург с неофициальным визитом прибыл посол Польши Краевский
Комментарии
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дмитрий чагин
Ёханный бург надо вообще стереть с карты... Рассадник всякой гадости какой-то...
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17 час.
тн
татьяна неструева
а к кому он прибыл ? зачем ? они же у себя запретили передвигаться по стране русским ? так к кому он прибыл ?
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15 час.
Александр Лагуткин
Прибыл он к нашим национал-предателям, коих в руководстве этого русского города предостаточно. Туда и из американского посольства как на работу ездят, чтобы "правильное" направление мыслям руководства придать. . Поэтому и в вузах города молодежь травят либероидной отравой. Похоже мечта предателей об "Уральской республике" никуда не делась.
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15 час.
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