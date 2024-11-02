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Царьград

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Новосибирцам напомнили о приметах и запретах в Дмитриевскую субботу

Новосибирцам напомнили о приметах и запретах в Дмитриевскую субботу

Православные верующие 2 ноября отмечают Дмитриевскую родительскую субботу, а в народном календаре её называют Дедовой.

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