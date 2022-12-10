Всё ближе и ближе Новый год, и всё больше и больше появляется песен, напоминающих о предстоящих хлопотах, связанных с приготовлениями к одному из главных праздников.
Музыкальные новинки
Комментарии
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Анатолий Царегородцев
сказочное дерьмо за редким исключением.Процентов 30 можно слушать,остальное шлак.
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1 г.
Юрий
,лично в мой плейлист не попала бы ни одна из новинок .....🤣🤣🤣 Muse & Mylene Farmer под вопросом ..... хотя, у обоих в этом году вышли новые LP
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1 г.
Cергей Пискунов
Кошмар(это личное моё мнение.Не судите строго)👎🙂Muse & Mylene Farmer ничего сверхестественного не сделали.Просто вставили текст в клип.Да и сам клип какой то туманный.
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1 г.
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