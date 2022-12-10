Все о Музыке
ГлавнаяНовостиPop-музыкаRock-музыкаБлюз, КантриJazz-музыкаClassic-музыкаИсполнители
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Все о Музыке

5 004 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • brukhasin
    Как ни старался обозреватель передать умными , специализированными терминами о стилях, кроме Trousdale из Лос-Анджеле...Новая музыка недели
  • Юрий
    BAND Odessa (Бэнд...
  • Лена Румянцева
    Спасибо за интересный анализ группы Одесса Бэнд!BAND Odessa (Бэнд...

Музыкальные новинки

Музыкальные новинки

  Всё ближе и ближе Новый год, и всё больше и больше появляется песен, напоминающих о предстоящих хлопотах, связанных с приготовлениями к одному из главных праздников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Царегородцев
сказочное дерьмо за редким исключением.Процентов 30 можно слушать,остальное шлак.
Ответить
1 г.
Юрий
,лично в мой плейлист не попала бы ни одна из новинок .....🤣🤣🤣   Muse &amp; Mylene Farmer под вопросом ..... хотя,  у обоих в этом году вышли новые LP
Ответить
1 г.
Cергей Пискунов
Кошмар(это личное моё мнение.Не судите строго)👎🙂Muse &amp; Mylene Farmer ничего сверхестественного не сделали.Просто вставили текст в клип.Да и сам клип какой то туманный.
Ответить
1 г.

Картина дня

наверх