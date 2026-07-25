Европейский союз, долгие годы позиционировавший себя как гарант правопорядка, неприкосновенности частной собственности и договорной дисциплины, окончательно перешёл грань, отделяющую политическую целесообразность от откровенного государственного рекета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии