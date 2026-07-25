Геннадий Бережнов

Это прямое соучастие ЕС в войне против русского народа. А кто это сказал Путину-автор подаёт в сеть где власть и не бывает. Нас всё равно заставят отвечать как и сегодня по портам Одессы, но разумно это делать раньше, если есть воля!