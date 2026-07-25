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Аргументы недели

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Европа легализовала воровство нашей нефти: выручка пойдёт ВСУ на убийства россиян

Европа легализовала воровство нашей нефти: выручка пойдёт ВСУ на убийства россиян

Европейский союз, долгие годы позиционировавший себя как гарант правопорядка, неприкосновенности частной собственности и договорной дисциплины, окончательно перешёл грань, отделяющую политическую целесообразность от откровенного государственного рекета.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Это прямое соучастие ЕС в войне против русского народа. А кто это сказал Путину-автор подаёт в сеть где власть и не бывает. Нас всё равно заставят отвечать как и сегодня по портам Одессы, но разумно это делать раньше, если есть воля!
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