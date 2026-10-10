07.10.2026 Алексей Колесников (зона специальной военной операции) В украинских социальных сетях продолжаются вбросы про гуманитарную катастрофу в населенных пунктах Херсонской области.
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В данной ситуации может быть только решение об эвакуации населения. Как поступить с теми, кто пожелает выехать на территорию подконтрольную киевскому режиму - это сложный вопрос. Но ведь как-то налаживают обмен пленными, значит можно договориться о "корридоре пропуска".
Блин, слов не тратьте по -пустому - Чтоб воду в ступе не толочь, их надо ФАБами ебашить и день и ночь, и день и ночь!
Всё ждут - придет жтдобандера, Но сало русское едят... Мозги уж сгнили под кастрюлей, хотя скакать уже невмочь. Но 20 лет в мозгах с Бандерой уж никогда не превозмочь.
Фашиста перевоспитать невозможно, значит надо уничтожать, в плен не брать.