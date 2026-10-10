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Алешкинский капкан: Ненависть к жителям бумерангом бьет по ВСУ

Алешкинский капкан: Ненависть к жителям бумерангом бьет по ВСУ

07.10.2026  Алексей Колесников (зона специальной военной операции) В украинских социальных сетях продолжаются вбросы про гуманитарную катастрофу в населенных пунктах Херсонской области.

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Игорь Кузнецов

В данной ситуации может быть только решение об эвакуации населения. Как поступить с теми, кто пожелает выехать на территорию подконтрольную киевскому режиму - это сложный вопрос. Но ведь как-то налаживают обмен пленными, значит можно договориться о "корридоре пропуска".