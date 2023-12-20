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Российские компании опережают США, скупая чипы через посредников в Китае, Марокко и Турции

Российские компании опережают США, скупая чипы через посредников в Китае, Марокко и Турции

Российские компании после введения западных санкций идут на шаг впереди попыток США отрезать их от закупок», покупая оборудование и микрочипы для вооружения и БПЛА через посредников в Китае, Марокко и Турции.

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