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Крикунов — о решении IIHF: «Стреляют себе в ногу. Чемпионат мира деградировал без России, а не мы без него»

Крикунов — о решении IIHF: «Стреляют себе в ногу. Чемпионат мира деградировал без России, а не мы без него»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов отреагировал на решение Международной федерации хоккея (IIHF).

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