Проверка 7-й отдельной специальной милицейской бригады МВД продолжалась более десяти дней. Военнослужащие отрабатывали переход на режим военного времени.
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