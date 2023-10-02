Дроны киевских боевиков на российских территориях и растущие напряжения на фронтах: Обновленная карта военной операции на Украине 2 октября 2023 года Юлия СоколоваВблизи населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики произошло столкновение между российской системой противовоздушной обороны и украинским штурмовиком Су-25, пишет life.