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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кросби вышел на 13-е место в истории НХЛ по победным голам (95). По общему числу шайб (608) он делит 19-е место с Сиссарелли

Нападающий «Питтсбурга» забросил решающую шайбу и сделал передачу в матче против «Юты» (3:2 ОТ). Теперь на счету Сидни Кросби 95 победных голов в регулярках НХЛ.

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