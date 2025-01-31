Пленный боевик ВСУ рассказал о приказе о «зачистке» села Русское Поречное

Пленный украинский военнослужащий Евгений Фабрисенко рассказал о том, что при заходе в посёлок Русское Поречное в Суджанском районе Курской области ему и его сослуживцам поступил приказ зачистить населённый пункт от мирных жителей.
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