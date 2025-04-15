СК подозревает девочку-подростка в убийстве её отца на юго-западе Москвы

Следственный комитет приступил к расследованию убийства мужчины на юго-западе Москвы, в кончине которого подозревают его несовершеннолетнюю дочь, сообщили в пресс-службе главного управления СК РФ по российской столице.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии