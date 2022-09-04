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Юрий Аксюта рассказал, как Гузеева отреагировала на предложение стать ведущей «Голоса 60+»

Юрий Аксюта рассказал, как Гузеева отреагировала на предложение стать ведущей «Голоса 60+»

Роман Денисов/Russian Look/Globallookpress Генеральный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта вспомнил реакцию актрисы Ларисы Гузеевой, когда ей предложили принять участие в проекте «Голос 60+» в качестве ведущей.

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