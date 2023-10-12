В Чите создали петицию против уничтожения кладбища домашних животных

В интернете появилась петиция с требованием отменить уничтожение кладбища домашних животных в Чите.«Многие люди относятся к своим усопшим животным не как к биологическим отходам, так как при жизни они были не просто имуществом, а полноправными членами их семей.
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